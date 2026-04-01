Федерация футбола Италии хочет, чтобы Гаттузо остался тренером сборной

Президент итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина после поражения сборной Италии от Боснии и Герцеговины (1:1, пен. — 1:4) в стыковом матче ЧМ-2026 хочет, чтобы Дженнаро Гаттузо остался на посту главного тренера команды.

«Я попросил Дженнаро Гаттузо остаться и продолжить работу», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Гравины в социальной сети X.

Сборная Италии пропустит третий чемпионат мира подряд. Последним мировым первенством для итальянцев был ЧМ-2014.