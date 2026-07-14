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Сегодня, 15:00

Где посмотреть матч Франция — Испания бесплатно

Франция и Испания встретятся на чемпионате мира по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Франция и Испания встретятся в матче полуфинала чемпионата мира по футболу в пятницу, 14 июля. Игра пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч Франция — Испания можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Победитель игры встретится в финале с Испанией или Аргентиной.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

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«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Франция — Испания можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
14 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Франция
Испания

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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