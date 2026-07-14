Где посмотреть матч Франция — Испания бесплатно
Франция и Испания встретятся в матче полуфинала чемпионата мира по футболу в пятницу, 14 июля. Игра пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч Франция — Испания можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
Победитель игры встретится в финале с Испанией или Аргентиной.
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«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры Франция — Испания можно следить в матч-центре на нашем сайте.
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