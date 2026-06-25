Германия и Эквадор сыграли вничью в первом тайме матча ЧМ-2026

Сборные Германии и Эквадора обменялись голами в первом тайме матча группового турнира ЧМ-2026 — 1:1. Игра проходит на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке.

На 2-й минуте счет открыли немцы — гол забил Лерой Сане. Спустя семь минут эквадорцы отыгрались благодаря мячу Нильсона Ангуло.

После двух туров ЧМ Германия уже обеспечила себе выход в плей-офф — 6 очков. Второе место занимает Кот-д'Ивуар (3). Далее идут Эквадор и Кюрасао (по 1 очку).