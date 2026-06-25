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25 июня, 23:52

Германия и Эквадор сыграли вничью в первом тайме матча ЧМ-2026

Руслан Минаев

Сборные Германии и Эквадора обменялись голами в первом тайме матча группового турнира ЧМ-2026 — 1:1. Игра проходит на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке.

На 2-й минуте счет открыли немцы — гол забил Лерой Сане. Спустя семь минут эквадорцы отыгрались благодаря мячу Нильсона Ангуло.

После двух туров ЧМ Германия уже обеспечила себе выход в плей-офф — 6 очков. Второе место занимает Кот-д'Ивуар (3). Далее идут Эквадор и Кюрасао (по 1 очку).

Чемпионат мира. Группа E.
25 июня, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Эквадор
Германия
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