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Тунис — Нидерланды: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу

Тунис и Нидерланды сыграют на чемпионате мира-2026 26 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Коди Гакпо, сборная Нидерландов.
Фото Getty Images

Сборные Туниса и Нидерландов сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 25 на 26 июня. Игра пройдет на стадионе «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Стартовый свисток прозвучит в 02.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. Группа F.
26 июня, 02:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Тунис
Нидерланды

Следить за ключевыми событиями встречи Тунис — Нидерланды можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Туниса не смогла набрать ни одно очко на ЧМ и занимает последнее место в группе F, команда Нидерландов с 4 очками идет на первой строчке в квартете.

Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026
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