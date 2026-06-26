Тунис — Нидерланды: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу
Тунис и Нидерланды сыграют на чемпионате мира-2026 26 июня
Сборные Туниса и Нидерландов сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 25 на 26 июня. Игра пройдет на стадионе «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Стартовый свисток прозвучит в 02.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
Следить за ключевыми событиями встречи Тунис — Нидерланды можно в матч-центре на нашем сайте.
Сборная Туниса не смогла набрать ни одно очко на ЧМ и занимает последнее место в группе F, команда Нидерландов с 4 очками идет на первой строчке в квартете.
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