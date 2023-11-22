Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 10:15

Ди Мария обошел Дзанетти по количеству матчей за сборную Аргентины в квалификации ЧМ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анхель Ди Мария получает капитанскую повязку от Лионеля Месси.
Фото Global Look Press

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария провел 52-й матч за национальную команду в отборочных турнирах чемпионата мира.

Игрок «Бенфики» заменил Лионеля Месси на 78-й минуте матча с Бразилией (1:0) в квалификации ЧМ-2026. Ди Мария вышел на второе место в истории сборной по количеству проведенных матчах в отборах ЧМ, обойдя Хавьера Дзанетти (51 матч). Лидирует в списке Лионель Месси, который провел 65 таких игр.

По общему количеству матчей за Аргентину Ди Мария занимает 4-е место со 136 матчами. Он уступает Дзанетти (145), Хавьеру Маскерано (147) и Месси (180)

Анхель Ди Мария
Хавьер Дзанетти
Сборная Аргентины по футболу
0
Читайте также
Сборная России не выступит на Кубке мира по хоккею в 2025 году
Победа над врагами нашего футбола. Егоров — о смысле матча Россия — Куба
Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
СМИ сообщили о возможности Запада организовать новый майдан на Украине
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси уводит сборную Аргентины с поля после избиения болельщиков полицейскими: видео

В ходе беспорядков в матче Бразилия — Аргентина пострадали двое болельщиков

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости