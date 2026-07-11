Президент ФИФА Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью игрока сборной ЮАР Адамса

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника сборной ЮАР Джейдена Адамса.

О гибели Адамса стало известно в субботу, 11 июля. Футболисту было 25 лет.

«Невероятно грустно слышать, что футболист сборной ЮАР Джейден Адамс умер всего спустя несколько недель после участия в чемпионате мира. Я, ФИФА и все футбольное сообщество сейчас мыслями с семьей Адамса, его друзьями и партнерами по команде. Звезды сборной ЮАР и «Мамелоди Сандаунс» будет очень не хватать. Пусть он покоится с миром», — написал в соцсетях Инфантино.

Адамс перешел в «Мамелоди Сандаунс» в 2025 году. За команду он провел 27 матчей и забил 4 гола. До этого полузащитник на протяжении пяти лет выступал за «Стелленбос». В сезоне-2025/26 Адамс стал победителем африканской Лиги чемпионов.

За сборную ЮАР футболист провел девять матчей и забил один гол. На чемпионате мира-2026 Адамс сыграл во всех трех матчах группового этапа, не отметившись результативными действиями. Во встрече 1/16 финала против Канады (0:1) игрок участия не принимал.