Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 20:34

Президент ФИФА Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью игрока сборной ЮАР Адамса

Джейден Адамс.
Фото Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника сборной ЮАР Джейдена Адамса.

О гибели Адамса стало известно в субботу, 11 июля. Футболисту было 25 лет.

«Невероятно грустно слышать, что футболист сборной ЮАР Джейден Адамс умер всего спустя несколько недель после участия в чемпионате мира. Я, ФИФА и все футбольное сообщество сейчас мыслями с семьей Адамса, его друзьями и партнерами по команде. Звезды сборной ЮАР и «Мамелоди Сандаунс» будет очень не хватать. Пусть он покоится с миром», — написал в соцсетях Инфантино.

Адамс перешел в «Мамелоди Сандаунс» в 2025 году. За команду он провел 27 матчей и забил 4 гола. До этого полузащитник на протяжении пяти лет выступал за «Стелленбос». В сезоне-2025/26 Адамс стал победителем африканской Лиги чемпионов.

За сборную ЮАР футболист провел девять матчей и забил один гол. На чемпионате мира-2026 Адамс сыграл во всех трех матчах группового этапа, не отметившись результативными действиями. Во встрече 1/16 финала против Канады (0:1) игрок участия не принимал.

Джейден Адамс.Умер 25-летний полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс. Еще две недели назад он играл на чемпионате мира

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная ЮАР по футболу
Джанни Инфантино
ФИФА

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Норвегия — Англия: онлайн-трансляция матча ЧМ
Норвегия — Англия: Холанн, Эдегор, Кейн, Райс и Беллингем выйдут с первых минут
Аргентина — Швейцария: смотреть бесплатно 1/4 финала ЧМ
Норвегия — Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ
Аргентина — Швейцария: видеотрансляция матча 1/4 финала ЧМ по футболу
Бабич о сборной Кабо-Верде: «Главное впечатление этого чемпионата мира, команда приятно удивила»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аргентина — Швейцария: видеотрансляция матча 1/4 финала ЧМ по футболу

Французский журналист Молина опубликовал данные о возможных коррупционных связях ФИФА и Аргентины

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости