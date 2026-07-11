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Сегодня, 18:35

«Из нижней части сетки — точно Англия». Дивеев поддержал Роналду и рассказал о финале мечты на ЧМ-2026

Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Сборная Франции.
Фото Global Look Press
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Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев ответил на вопросы «Кинопоиска» о чемпионате мира-2026. Футболист рассказал о впечатлениях от игры Криштиану Роналду, о гонке бомбардиров и финале мечты.

— Вы ранее отметили, что будете болеть за Португалию. Поддерживаете ли вы сейчас другую команду после вылета этой сборной?

— Французы уже становились чемпионами мира, Аргентина — тоже, а англичане с 1966 года не могут выиграть. И норвежцы сейчас неплохо идут и смотрятся хорошо.

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— Некоторые СМИ пишут, что Криштиану Роналду на этом чемпионате мира не оправдал возложенных на него надежд. Согласны ли вы с этим высказыванием?

— Понятно, что мы ожидаем от него совсем другой игры — такой, как в молодости, когда он много забивал в Лиге чемпионов, в Испании и Англии. Конечно, возраст берет свое, но он все равно забил несколько голов на ЧМ. Большинство игроков сборной играли на него и старались ему помочь. А если брать в плане объема, то нужно понимать, что ему уже 41 год. Время идет, как говорится...

— Как вы считаете, кто будет следующей звездой этой сборной после ухода Криштиану?

— Наверное, Витинья или Нуну Мендеш — левый защитник сборной Португалии. Мендеш очень хорошо смотрится. Я считаю его одним из самых сильных левых защитников: он хорош и в работе с мячом, и в отборах. Думаю, он будет звездой.

— За гонкой бомбардиров сейчас следят многие болельщики. А если бы была гонка защитников, кто бы занял в ней лидирующие позиции на этом чемпионате мира?

— Мне нравилась пара Маркиньоса и Габриэла. А во Франции это Упамекано и Салиба. Но я бы все-таки выбрал Упамекано и Салиба.

Сборная Франции.
Фото Global Look Press

— Как бы вы оценили матч Испании и Бельгии?

— Честно говоря, за Испанию я не болел. Я вообще люблю болеть за команды, которые ниже рангом. Понятно, испанцы доминировали. Испания — одна из тех команд, которые вообще не пропускали ни одного гола на ЧМ до этого матча. Мне было интереснее наблюдать за игрой бельгийцев.

— Ваше ожидание от финала? Кого бы вы хотели видеть в этом матче?

— Из нижней части сетки — точно Англию. А из верхней — Бельгию, Испанию или Францию. Но, наверное, больше всего я хотел бы увидеть в финале бельгийцев. То есть финал Бельгия — Англия. Думаю, что англичане сейчас в такой тишине идут: на них никто не ставит, и они спокойно, потихонечку, двигаются от матча к матчу. Хотя у них есть проблемы в оборонительной фазе, и они не так много забивали. В игре с мексиканцами им где-то повезло, но у них опытные игроки и очень хорошие нападающие.

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Англия сейчас выглядит как темная лошадка, которая, надеюсь, дойдет до финала. Сейчас будет интересная игра с норвежцами, а потом с кем-то из пары Швейцария — Аргентина, и я думаю, англичане выиграют. Если посмотреть, аргентинцы чуть не проиграли Египту. Поэтому у Англии точно есть шансы. А если говорить о верхней сетке, то Франция — лидер на этом чемпионате в плане атаки и по составу в целом, — цитирует Дивеева «Кинопоиск».

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