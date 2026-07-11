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Сегодня, 18:55

Матч Норвегия — Англия в 1/4 финала ЧМ-2026 может быть перенесен из-за сильной жары в Майами

Руслан Минаев

Матч четвертьфинала чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Норвегии может быть перенесен из-за сильной жары, сообщает Daily Mail. Игра пройдет 12 июля 2026 года на стадионе Hard Rock Stadium (Майами, США).

Ожидается, что температура воздуха достигнет 29-32 градусов, а ощущаемая температура на момент начала игры составит до 44 градусов.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) рекомендует отложить или перенести матчи, если местная температура превысит 28 градусов.

Норвегия&nbsp;&mdash; Англия: онлайн-трансляция.Норвегия — Англия: онлайн-трансляция матча ЧМ
Чемпионат мира. 1/4 финала.
12 июля, 00:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Норвегия
Англия
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