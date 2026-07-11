Матч Норвегия — Англия в 1/4 финала ЧМ-2026 может быть перенесен из-за сильной жары в Майами

Матч четвертьфинала чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Норвегии может быть перенесен из-за сильной жары, сообщает Daily Mail. Игра пройдет 12 июля 2026 года на стадионе Hard Rock Stadium (Майами, США).

Ожидается, что температура воздуха достигнет 29-32 градусов, а ощущаемая температура на момент начала игры составит до 44 градусов.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) рекомендует отложить или перенести матчи, если местная температура превысит 28 градусов.