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Аргентина — Швейцария: смотреть бесплатно 1/4 финала ЧМ

Аргентина и Швейцария сыграют в матче 1/4 финала ЧМ 12 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото Getty Images

Сборные Аргентины и Швейцарии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 12 июля. Встреча пройдет на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Начало матча — в 04.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
12 июля, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Аргентина
Швейцария

Видео онлайн матча Аргентина — Швейцария будет доступно на онлайн-платформе «Кинопоиск». Прямой эфир начнется в 03.50 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события встречи Аргентина — Швейцария, статистику и результат игры можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Аргентина в 1/16 финала обыграла Кабо-Верде — 3:2, а в 1/8 финала победила Египет — 3:2. Швейцария на стадии 1/16 финала прошла Алжир — 2:0, а затем обыграла Колумбию: основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0, в серии пенальти швейцарцы победили — 4:3.

Победитель матча Аргентина — Швейцария выйдет в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Норвегия — Англия.

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