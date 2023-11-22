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Сегодня, 09:54

Месси уводит сборную Аргентины с поля после избиения болельщиков полицейскими: видео

Руслан Минаев
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Лионель Месси уводит сборную Аргентины в подтрибунное помещение..
Фото Reuters

Появилось видео момента, когда форвард Лионель Месси увел сборную Аргентины с поля стадиона «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Инцидент случился перед началом матча южноамериканского отбора чемпионата мира-2026, когда из-за беспорядков, бразильские полицейские стали избивать аргентинских фанатов дубинками.

После этого Месси принял решение увести команду в подтрибунное помещение. Также форвард перед игрой вступил в конфликт с нападающим бразильцев Родриго.

Матч возобновился спустя 27 минут и завершился победой Аргентины со счетом 1:0.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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