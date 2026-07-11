Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 18:30

Аргентина — Швейцария: смотреть прямую трансляцию матча 1/4 финала ЧМ по футболу

Аргентина и Швейцария сыграют в товарищеском матче 8 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Леандро Паредес.
Фото Global Look Press

Сборные Аргентины и Швейцарии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 12 июля. Встреча пройдет на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
12 июля, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Аргентина
Швейцария

Игру Аргентина — Швейцария будет эксклюзивно транслировать онлайн-платформа «Кинопоиск». Начало трансляции — в 03.50 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Отслеживать ключевые события игры Аргентина — Швейцария можно в матч-центре нашего сайта.

Аргентина в 1/16 финала обыграла Кабо-Верде — 3:2, а в 1/8 финала прошла Египет — 3:2. Швейцария на стадии 1/16 финала победила Алжир — 2:0, после чего обыграла Колумбию: основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0, а в серии пенальти швейцарцы выиграли — 4:3.

Победитель матча Аргентина — Швейцария в полуфинале сыграет с победителем пары Норвегия — Англия.

ЧМ-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Швейцарии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Кейн — лучший форвард в истории Англии. У него преимущество перед любой легендой
Аргентина — Швейцария: прямая трансляция матча 1/4 финала начнется в 04.00 мск
Отец Холанна напоролся на месть Кина и хотел сделать из сына гольфиста. Все о главном фанате сборной Норвегии
Умер 25-летний полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс. Еще две недели назад он играл на чемпионате мира
Паредес — теневой герой Аргентины. Экс-хавбека «Зенита» ненавидят соперники, а как-то он вывел из себя Месси
Рианчо о победе сборной Испании над Бельгией: «Если не повысим интенсивность, нам будет очень тяжело!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аргентина — Швейцария: прямая трансляция матча 1/4 финала начнется в 04.00 мск

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости