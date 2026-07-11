Сборные Аргентины и Швейцарии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 12 июля. Встреча пройдет на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

12 июля, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)

Игру Аргентина — Швейцария будет эксклюзивно транслировать онлайн-платформа «Кинопоиск». Начало трансляции — в 03.50 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Отслеживать ключевые события игры Аргентина — Швейцария можно в матч-центре нашего сайта.

Аргентина в 1/16 финала обыграла Кабо-Верде — 3:2, а в 1/8 финала прошла Египет — 3:2. Швейцария на стадии 1/16 финала победила Алжир — 2:0, после чего обыграла Колумбию: основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0, а в серии пенальти швейцарцы выиграли — 4:3.

Победитель матча Аргентина — Швейцария в полуфинале сыграет с победителем пары Норвегия — Англия.

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