В ходе беспорядков в матче Бразилия — Аргентина пострадали двое болельщиков

Двое болельщиков пострадали в ходе столкновения с полицией в ходе матча Бразилия — Аргентина, сообщает Infobae.

Беспорядки случились на стадионе «Маракана» во время игры южноамериканского отбора чемпионата мира 2026 года.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось усмирять буйных фанатов силой. В ход пошли дубинки. Пострадавших от действий полицейских унесли со стадиона на носилках. Как минимум один из зрителей получил травму головы.

Капитан чемпионов мира-2022 Лионель Месси увел команду в раздевалку после беспорядков на трибунах.

Встреча на «Маракане» началась на 27 минут позже запланированного и завершилась победой Аргентины со счетом 1:0.

Появилось видео беспорядков на трибунах во время матча Бразилия — Аргентина