Более 500 детей в Перу назвали в честь Холанна во время ЧМ-2026

Более 500 детей в Перу, родившихся во время чемпионата мира 2026 года, назвали в честь нападающего сборной Норвегии Эрлина Холанна, сообщило агентство AFP.

468 детей назвали Холанном, еще 91 младенца — Эрлином Холанном. Большинство новорожденных с такими именами зарегистрировали после начала ЧМ-2026, особенно их число выросло после выхода сборной Норвегии в четвертьфинал.

Холанн в четырех матчах ЧМ забил семь голов.

В ночь на 12 июля по московскому времени сборная Норвегии, впервые вышедшая в четвертьфинал чемпионата мира, проведет игру против сборной Англии.