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Аргентина — Швейцария: прямая трансляция матча 1/4 финала начнется в 04.00 мск

Сборные Аргентины и Швейцарии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026 12 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Лионель Месси, игрок сборной Аргентины.
Фото Global Look Press

Сборные Аргентины и Швейцарии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2026 в воскресенье, 12 июля. Игра состоится на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Начало — в 04.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Аргентина — Швейцария можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
12 июля, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Аргентина
Швейцария

Сборная Аргентины в группе J набрала девять очков. Команда Лионеля Скалони в групповом этапе обыграла Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). В 1/16 финала аргентинцы в дополнительное время переиграли Кабо-Верде (3:2), в 1/8 финала одержали волевую победу над Египтом — 3:2.

Сборная Швейцарии в группе B набрала семь очков. Команда Мурата Якина в групповом этапе сыграла вничью с Катаром (1:1), победила Боснию и Герцеговину (4:1) и Канаду (2:1). В 1/16 финала «крестоносцы» обыграли Алжир (2:0), в 1/8 финала прошли Колумбию (0:0, пенальти 4:3).

Аргентина&nbsp;&mdash; Швейцария.Аргентина — Швейцария: онлайн-трансляция матча ЧМ

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