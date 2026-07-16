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Сегодня, 02:45

Месси стал самым возрастным полевым игроком в полуфиналах чемпионатов мира

Павел Лопатко

Сборная Аргентины победила сборную Англии (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, в возрасте 39 лет и 21 день нападающий аргентинской команды Лионель Месси стал самым возрастным полевым игроком, вышедшим на поле в полуфинале чемпионата мира.

Победный гол Лаутаро Мартинеса в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026 против Англии.Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля

Месси побил рекорд, ранее принадлежавший Фрицу Вальтеру и Гуннару Грену, которым было по 37 лет и 236 дней, когда они играли друг против друга за ФРГ и Швецию соответственно в 1958 году.

На ЧМ-2026 Месси в семи матчах забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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Лионель Месси
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