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Семь футболистов в возрасте от 32 лет вошли в стартовые составы на матч Англия — Аргентина

Павел Лопатко

Сборная Аргентины победила сборную Англии (2:1) в полуфинальном матче чемпионата мира-2026.

Среди 22 игроков стартового состава было семь футболистов в возрасте 32 лет и старше. Международная федерация футбола уточняет, что это стало самым большим показателем для в полуфиналов чемпионатов мира. Предыдущий рекорд — шесть игроков — был установлен в 2006 году в матче Франция — Португалия.

Победный гол Лаутаро Мартинеса в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026 против Англии.Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля

Так, в состав сборной Англии вошли 32-летний вратарь Джордан Пикфорд, 32-летний защитник Джон Стоунс и 32-летний форвард Харри Кейн. За Аргентину играли 33-летний вратарь Эмилиано Мартинес, 33-летний защитник Николас Тальяфико, 32-летний полузащитник Леандро Паредес и 39-летний форвард Лионель Месси.

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