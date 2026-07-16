Робинсон: «Месси — настоящий маленький волшебник»

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон прокомментировал поражение от Аргентины (1:2) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026.

«Они полностью переиграли нас. В первом тайме Аргентина приехала с четким планом на игру, и было видно, что их задача — нарушить наш ритм, жестко идти в единоборства, выбить английских игроков из колеи и заставить их нервничать. К перерыву половина этой задачи уже была выполнена.

А еще у них есть Лионель Месси. Он настоящий маленький волшебник. На протяжении всего турнира он снова и снова это доказывает. Достаточно посмотреть на забитые мячи и передачи, которые он отправлял в штрафную сборной Англии», — цитирует BBC Робинсона.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.