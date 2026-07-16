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Сегодня, 04:40

Салиба может пропустить 4-5 месяцев из-за травмы, полученной в полуфинале ЧМ-2026 против Испании

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник сборной Франции Вильяму Салиба, вероятно, предстоит операция на спине из-за травмы, полученной в полуфинале ЧМ-2026 против Испании (0:2), сообщает L'Equipe.

По информации источника, руководство «Арсенала», права которому принадлежат на 25-летнего француза, планирует, что игрок может пропустить от 4 до 5 месяцев.

В сезоне-2025/26 Салиба сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. На ЧМ-2026 он принял участие в 6 играх.

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