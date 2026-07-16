Мартинес: «Я всегда мечтал о таком моменте в сборной с тех пор, как отец купил мне первую пару бутс»

Нападающий сборной Аргентины и автор победного гола Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026.

«Честно говоря, я даже не знаю, что сказать. Меня переполняют эмоции. Я всегда мечтал о таком моменте в сборной с тех пор, как отец купил мне первую пару бутс. Для меня это значит гораздо больше, чем просто забитый гол. Мы вышли в финал чемпионата мира... Здесь со мной мои дети, они помогают мне сохранять спокойствие. Это незабываемый момент, которым нужно наслаждаться. Сегодня я просто счастливый человек.

Энцо тоже забил великолепный гол. Я спокоен и уверен, потому что эта команда снова показала, из чего она сделана. Соперник устал. Они прессинговали около 60 минут и уже не могли продолжать в том же темпе. Мы начали прибавлять, перехватили инициативу, потому что стали спокойнее, лучше контролировали мяч и поднялись выше на поле. В итоге мы забили два мяча, и спустя три с половиной года снова вышли в финал чемпионата мира», — цитирует BBC Мартинеса.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.