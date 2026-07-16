Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 04:45

Месси посвятил Марадоне победу над Англией

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси посвятил победу над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026 легенде аргентинского футбола Диего Марадоне.

«Я уверен, что Диего сейчас наслаждается этим моментом там, наверху. Эта победа — и для него. Этот день всегда был особенным. Счастлив, что смог подарить ему эту радость, и надеюсь, что он отпразднует ее там так, как сам захочет, и получит от этого удовольствие.

Нам повезло жить в эпоху Диего. Я никогда не хотел сравнивать себя с ним и знаю, что он меня любил. Я предпочитаю хранить в памяти все прекрасные моменты, которые мы пережили вместе», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Месси в соцсети X.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
1:2
Аргентина
Футболисты сборной Аргентины празднуют второй гол в&nbsp;ворота Англии в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026.Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Диего Марадона
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Daily Mirror: Футбольная ассоциация Англии не собирается увольнять Тухеля
Вице-президент Аргентины Вильярруэль — о полуфинале с Англией: «Это был не просто матч»
Кейн — о Месси: «Очевидно, он один из лучших игроков в истории не просто так»
Робинсон: «Месси — настоящий маленький волшебник»
Скалони: «Сборная Аргентины — особенная команда»
Месси: «Я готовился к этому чемпионату мира почти целый год»
Материалы сюжета: Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: все материалы о главном матче чемпионата мира
Гехи пожелал Месси удачи в финале ЧМ-2026
Скалони: «Сборная Аргентины — особенная команда»
Месси: «Я готовился к этому чемпионату мира почти целый год»
«Мальвины — аргентинские». Финалисты ЧМ отметили победу над Англией провокационным баннером
Тухель прибил сборную Англии заменами. И не признал это
Берн: «Когда оказываешься так близко к финалу чемпионата мира, поражение особенно болезненно»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Салиба может пропустить 4-5 месяцев из-за травмы, полученной в полуфинале ЧМ-2026 против Испании

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости