Месси посвятил Марадоне победу над Англией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси посвятил победу над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира-2026 легенде аргентинского футбола Диего Марадоне.

«Я уверен, что Диего сейчас наслаждается этим моментом там, наверху. Эта победа — и для него. Этот день всегда был особенным. Счастлив, что смог подарить ему эту радость, и надеюсь, что он отпразднует ее там так, как сам захочет, и получит от этого удовольствие.

Нам повезло жить в эпоху Диего. Я никогда не хотел сравнивать себя с ним и знаю, что он меня любил. Я предпочитаю хранить в памяти все прекрасные моменты, которые мы пережили вместе», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Месси в соцсети X.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.