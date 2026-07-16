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Вице-президент Аргентины Вильярруэль — о полуфинале с Англией: «Это был не просто матч»

Павел Лопатко

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль прокомментировала полуфинальный матч чемпионата мира-2026 с участием своей национальной команды и сборной Англии (2:1).

«Это был не просто матч. Фолкленды — аргентинские. Они запретили приносить их на стадион и забыли, что мы носим их в крови и в наших сердцах», — написала Вильярруэль в соцсети, сопроводив запись видео с аргентинскими солдатами.

Перед матчем Вильярруэль заявила, что полуфинал был «о том, чтобы поставить захватчиков на место».

Футболисты сборной Аргентины с&nbsp;баннером про Мальвинские острова после победы над Англией в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026.«Мальвины — аргентинские». Финалисты ЧМ отметили победу над Англией провокационным баннером

После победы над Англией игроки аргентинской команды подошли к трибуне со своими болельщиками, демонстрируя баннер с фразой «Мальвины — аргентинские». Именно так в Аргентине называют Фолклендские острова, британскую заморскую территорию, суверенитет над которой оспаривают аргентинцы.

Фолклендские острова, территория в юго-западной части Атлантического океана, остаются предметом спора о суверенитете между Великобританией и Аргентиной.

Две страны воевали за группу островов, расположенных в 300 милях (около 555 километров) от восточного побережья Аргентины, с апреля по июнь 1982 года. 74-дневный конфликт привел к гибели 655 аргентинских и 255 британских военнослужащих. Также погибли трое жителей островов.

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