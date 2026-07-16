Ричардс: «Надеялись, что героем станет Беллингем или Кейн, но король — Месси»

Бывший защитник сборной Англии Майка Ричардс прокомментировал поражение от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026.

«У Аргентины есть Лионель Месси. У них есть величайший футболист всех времен. Именно такие моменты все решают. Мы надеялись, что героем станет Беллингем или Кейн, но именно поэтому Месси — король. Невероятно, на что он способен.

Он может спокойно ходить по полю, но как только мяч оказывается у него в ногах, он оживает. В этот момент проявляется его гений. Иногда именно это и становится решающей разницей. В матчах против Мексики и Норвегии соперникам не хватило класса, чтобы наказать Англию. Но если дать Месси время и пространство, он обязательно этим воспользуется», — цитирует BBC Ричардса.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.