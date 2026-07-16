Кейн установил рекорд по количеству матчей среди полевых игроков сборной Англии

Сборная Англии проиграла сборной Аргентины (1:2) в полуфинальном матче чемпионата мира-2026.

Как сообщает Международная федерация футбола, форвард английской команды Харри Кейн стал полевым игроком с наибольшим количеством игр за свою сборную.

Кейн дебютировал в национальной команде в мае 2015 года. На его счету 121 матч, 85 голов и 20 результативных передач.

На ЧМ-2026 нападающий в семи матчах забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.