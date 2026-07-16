Бекхэм, Джаггер и Инфантино посетили матч Аргентина — Англия

Среди болельщиков на трибунах арены «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте во время полуфинального матча чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Англией были знаменитости, сообщает The Independent.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм присутствовал на матче вместе со своей женой Викторией и их детьми — Ромео, Харпер, Крузом и его партнершей Джеки Апостель.

Фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер тоже был замечен на трибунах, а также участник музыкальной группы One Direction Луи Томлинсон с девушкой Зарой Макдермотт и американский рэпер Тахид Эппс, известный как 2 Chainz.

Актриса сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун опубликовала серию фотографий перед игрой, включая селфи в футболке сборной Англии внутри стадиона.

Звезда сериала «Острые козырьки» Джо Коул также опубликовал фото и видео со стадиона в соцсети.

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино был замечен сидящим рядом с президентом Футбольной ассоциации Англии Дебби Хьюитт.

Игра завершилась победой сборной Аргентины со счетом 2:1. Она собрала 68239 зрителей.