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Сегодня, 05:06

Бекхэм, Джаггер и Инфантино посетили матч Аргентина — Англия

Павел Лопатко

Среди болельщиков на трибунах арены «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте во время полуфинального матча чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Англией были знаменитости, сообщает The Independent.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм присутствовал на матче вместе со своей женой Викторией и их детьми — Ромео, Харпер, Крузом и его партнершей Джеки Апостель.

Фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер тоже был замечен на трибунах, а также участник музыкальной группы One Direction Луи Томлинсон с девушкой Зарой Макдермотт и американский рэпер Тахид Эппс, известный как 2 Chainz.

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Актриса сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун опубликовала серию фотографий перед игрой, включая селфи в футболке сборной Англии внутри стадиона.

Звезда сериала «Острые козырьки» Джо Коул также опубликовал фото и видео со стадиона в соцсети.

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино был замечен сидящим рядом с президентом Футбольной ассоциации Англии Дебби Хьюитт.

Игра завершилась победой сборной Аргентины со счетом 2:1. Она собрала 68239 зрителей.

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