Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 03:47

Гехи пожелал Месси удачи в финале ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Марк Гехи после поражения от Аргентины.
Фото Reuters

Защитник сборной Англии Марк Гехи после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026 пожелал аргентинскому нападающему Лионелю Месси удачи в финале.

В микст-зоне Гехи проходил мимо Месси, дававшего интервью и сказал ему на испанском языке: «Удачи в финале». Месси ответил: «Спасибо. До встречи».

Видео этого момента опубликовал в социальных сетях телеканал TyC Sports.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
1:2
Аргентина
Футболисты сборной Аргентины празднуют второй гол в&nbsp;ворота Англии в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026.Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Марк Гехи

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Материалы сюжета: Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: все материалы о главном матче чемпионата мира
Месси посвятил Марадоне победу над Англией
Скалони: «Сборная Аргентины — особенная команда»
Месси: «Я готовился к этому чемпионату мира почти целый год»
«Мальвины — аргентинские». Финалисты ЧМ отметили победу над Англией провокационным баннером
Тухель прибил сборную Англии заменами. И не признал это
Берн: «Когда оказываешься так близко к финалу чемпионата мира, поражение особенно болезненно»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кейн — о Месси: «Очевидно, он один из лучших игроков в истории не просто так»

Вице-президент Аргентины Вильярруэль — о полуфинале с Англией: «Это был не просто матч»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости