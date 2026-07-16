Гехи пожелал Месси удачи в финале ЧМ-2026

Защитник сборной Англии Марк Гехи после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026 пожелал аргентинскому нападающему Лионелю Месси удачи в финале.

В микст-зоне Гехи проходил мимо Месси, дававшего интервью и сказал ему на испанском языке: «Удачи в финале». Месси ответил: «Спасибо. До встречи».

Видео этого момента опубликовал в социальных сетях телеканал TyC Sports.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.