Daily Mirror: Футбольная ассоциация Англии не собирается увольнять Тухеля

Футбольная ассоциация Англии (FA) полностью поддерживает Томаса Тухеля и не планирует увольнять его после поражения сборной в полуфинале чемпионата мира-2026 против Аргентины (1:2), сообщает Daily Mirror.

По информации источника, исполнительный директор FA Марк Буллингем сохраняет абсолютное доверие к немецкому специалисту. Руководство намерено оставить Тухеля у руля команды для подготовки к домашнему чемпионату Европы 2028 года.

В феврале 2026 года Тухель подписал новый двухлетний контракт с футбольной ассоциацией Англии.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.