Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 04:11

Daily Mirror: Футбольная ассоциация Англии не собирается увольнять Тухеля

Евгений Козинов
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото Reuters

Футбольная ассоциация Англии (FA) полностью поддерживает Томаса Тухеля и не планирует увольнять его после поражения сборной в полуфинале чемпионата мира-2026 против Аргентины (1:2), сообщает Daily Mirror.

По информации источника, исполнительный директор FA Марк Буллингем сохраняет абсолютное доверие к немецкому специалисту. Руководство намерено оставить Тухеля у руля команды для подготовки к домашнему чемпионату Европы 2028 года.

В феврале 2026 года Тухель подписал новый двухлетний контракт с футбольной ассоциацией Англии.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
1:2
Аргентина
Футболисты сборной Аргентины празднуют второй гол в&nbsp;ворота Англии в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026.Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Томас Тухель

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Месси посвятил Марадоне победу над Англией
Вице-президент Аргентины Вильярруэль — о полуфинале с Англией: «Это был не просто матч»
Кейн — о Месси: «Очевидно, он один из лучших игроков в истории не просто так»
Робинсон: «Месси — настоящий маленький волшебник»
Скалони: «Сборная Аргентины — особенная команда»
Месси: «Я готовился к этому чемпионату мира почти целый год»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вице-президент Аргентины Вильярруэль — о полуфинале с Англией: «Это был не просто матч»

Сборная Франции не хочет играть в матче за 3-е место ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости