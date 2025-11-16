Дания и Белоруссия сыграли вничью в отборе ЧМ-2026

Сборная Дании сыграла вничью с Белоруссией в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:2.

У датчан голы на счету Миккеля Дамсгора и Густава Исаксена, у белорусов — Валерия Громыко и Никиты Демченко.

Сборная Дании лидирует в таблице группы C — у команды 11 очков после 5 матчей. Белорусы идут на последнем месте — 1 очко после 5 игр.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

15 ноября, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)

В другом матче отбора ЧМ-2026 Греция победила Шотландию — 3:2.

За греков забили Анастасиос Бакасетас, Константинос Карецас и Христос Тзолис, за шотландцев — Бен Доук и Райан Кристи.

Сборная Греции (10 очков после 5 игр) идет на третьем месте в таблице группы C, сборная Шотландии (10 очков после 5 матчей) — на втором.