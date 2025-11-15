Футбол
Сегодня, 08:35

ЧМ-2026, расписание и результаты 15 ноября: Грузия — Испания, Швейцария — Швеция и другие матчи

Полузащитники сборной Испании Педри и Микель Мерино, форвард сборной Грузии Хвича Кварацхелия (слева направо).
Фото Global Look Press
Матчи отборочного турнира чемпионата мира в Европе.

В субботу, 15 ноября состоятся десять матчей отбора на ЧМ-2026: Казахстан — Бельгия, Грузия — Испания, Кипр — Австрия, Лихтенштейн — Уэльс, Турция — Болгария, Босния и Герцеговина — Румыния, Греция — Шотландия, Дания — Белоруссия, Словения — Косово, Швейцария — Швеция.

15 ноября, суббота

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
15 ноября, 17:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
Бельгия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.
15 ноября, 20:00. Ataturk Stadium (Бурса)
Турция
Болгария
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.
15 ноября, 20:00. Alphamega Stadium (Лимассол)
Кипр
Австрия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
15 ноября, 20:00. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
Уэльс
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.
15 ноября, 20:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
Испания
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа B.
15 ноября, 22:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
Косово
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа B.
15 ноября, 22:45. Stade de Geneve (Женева)
Швейцария
Швеция
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
15 ноября, 22:45. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Греция
Шотландия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.
15 ноября, 22:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
Румыния
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
15 ноября, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
Белоруссия

Чемпионат мира по футболу-2026: расписание матчей, турнирная таблица, статистика и онлайн-трансляции

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Takayama

КХЛ на Кинопоиске

