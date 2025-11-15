ЧМ-2026, расписание и результаты 15 ноября: Грузия — Испания, Швейцария — Швеция и другие матчи
Матчи отборочного турнира чемпионата мира в Европе.
В субботу, 15 ноября состоятся десять матчей отбора на ЧМ-2026: Казахстан — Бельгия, Грузия — Испания, Кипр — Австрия, Лихтенштейн — Уэльс, Турция — Болгария, Босния и Герцеговина — Румыния, Греция — Шотландия, Дания — Белоруссия, Словения — Косово, Швейцария — Швеция.
15 ноября, суббота
