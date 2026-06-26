Расклады в группе H на ЧМ-2026: что нужно Испании, Уругваю, Кабо-Верде и Саудовской Аравии для выхода в плей-офф

В ночь на субботу, 27 июня на ЧМ-2026 пройдут матчи третьего тура группы H: Кабо-Верде — Саудовская Аравия, Уругвай — Испания. Начало игр — в 3.00 по московскому времени.

Испания лидирует в таблице с 4 очками после двух туров. Уругвай с 2 очками идет на второй строчке, опережая Кабо-Верде благодаря большему количеству забитых голов на турнире. Саудовская Аравия занимает последнее, четвертое место с 1 очком.

— Испании достаточно ничьей с Уругваем, чтобы выйти в 1/16 финала напрямую. Победа гарантирует первое место, а вот ничья — не при всех раскладах. Если при осечке фаворита Кабо-Верде обыграет Саудовскую Аравию, у испанцев и островной сборной будет по 5 очков при ничьей в личной встрече (0:0), а потому все решит общая разница мячей (сейчас у испанцев — +4, у соперника — 0) или следующие показатели. Поражение от Уругвая может опустить Испанию на третью строчку с 4 очками в ожидании общей таблицы третьих мест — это случится, если Кабо-Верде обыграет Саудовскую Аравию.

— Уругваю победа над Испанией гарантирует прямую путевку в 1/16 финала. Первое место в таком случае возможно, если Кабо-Верде не выиграет у Саудовской Аравии. Если оба конкурента победят, Уругвай и Кабо-Верде сравняются по очкам при ничьей в личной встрече (2:2), тогда все решат общая разница и забитые мячи (сейчас южноамериканцы провели на один гол больше). В таком случае уругвайцам нужно добиться перевеса в счете над испанцами не хуже, чем Кабо-Верде с Саудовской Аравией. Ничья с Испанией оставит Уругвай с 3 очками — и для прямого выхода при таком сценарии нужно, чтобы Кабо-Верде не победил Саудовскую Аравию. Если в обоих матчах группы в 3-м туре будут ничьи, Уругвай останется выше Кабо-Верде как минимум при повторении счета игры конкурента.

— Кабо-Верде нужна победа над Саудовской Аравией для прямого выхода в плей-офф. Первое место возможно, если Испания не обыграет Уругвай — тогда дебютант получит шанс обойти одного из фаворитов по дополнительным показателям. Ничья тоже может вывести Кабо-Верде со второго места, но только при удобном счете параллельного матча: если Уругвай потерпит поражение, островная сборная станет второй, а если уругвайцы сыграют вничью, дебютанту потребуется забить Саудовской Аравии минимум на 2 гола больше, чем южноамериканцы против Испании. При этом 3 очка на третьем месте — совсем не гарантия выхода.

— Саудовской Аравии нужна только победа над Кабо-Верде. Если Уругвай не обыграет Испанию, этого хватит для прямого выхода: саудовцы наберут 4 очка и поднимутся на второе место. Если Уругвай победит Испанию, Саудовская Аравия станет третьей с 4 очками — это хорошая позиция для общей таблицы третьих мест. Ничья фактически не оставляет Саудовской Аравии шансов. Третье место с 2 очками — слабая позиция, да и будет возможно только при поражении Уругвая от Испании с очень крупным счетом, поскольку сейчас саудовцы уступают уругвайцам 4 мяча по общей разнице при ничьей в личной встрече (1:1).

На кого могут выйти команды группы H

Победитель группы H сыграет со вторым местом группы J.

Второе место группы H выходит на победителя группы J.

Третье место группы H, если пройдет дальше, может сыграть с победителем группы A, G или L.