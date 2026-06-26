Норвегия и Франция проведут матч на групповом этапе чемпионата мира

Сборные Норвегии и Франции проведут матч в заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу в пятницу, 26 июня. Игра состоится на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ходом игры Норвегия — Франция можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа I.

26 июня, 22:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

На групповом этапе чемпионата мира Норвегия обыграла Ирак (4:1) и Сенегал (3:2). Франция стартовала в турнире с победы над Сенегалом (3:1), а во 2-м туре обыграла Ирак (3:0).