Новая Зеландия

Сборные Новой Зеландии и Бельгии сыграют в групповом этапе чемпионата мира 28 июня

Сборные Новой Зеландии и Бельгии встретятся в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в субботу, 27 июня. Игра состоится на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада). Начало — в 06.00 по московскому времени. Матч Новой Зеландии и Бельгии можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа G.

27 июня, 06:00. BC Place (Ванкувер)

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Сборная Новой Зеландии набрала одно очко и последнее место в группе G, команда Бельгии с двумя очками располагается на третьей строчке в квартете.