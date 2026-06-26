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Сегодня, 21:30

Норвегия — Франция: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть

Национальные команды Норвегии и Франции встретятся в матче ЧМ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Норвегии и Франции встретятся в матче заключительного, 3-го тура чемпионата мира по футболу в пятницу, 26 июня. Игра пройдет на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо и начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

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«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ходом игры Норвегия — Франция можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа I.
26 июня, 22:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Норвегия
Франция

На групповом этапе Норвегия победила Ирак (4:1) и Сенегал (3:2). Франция стартовала в турнире с победы над Сенегалом (3:1), а во 2-м туре обыграла Ирак (3:0).

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