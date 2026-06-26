Египет — Иран: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу
Сборные Египта и Ирана встретятся в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 в субботу, 27 июня. Матч состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Начало — в 06.00 по московскому времени. Матч Египта и Ирана можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
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Сборная Египта набрала четыре очка и занимает первое место в группе G, команда Ирана с двумя очками располагается на второй строчке в квартете.
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