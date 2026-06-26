Иран и Египет могут покинуть поле на матче ЧМ-2026 из-за акции в поддержку ЛГБТ*

Игроки сборной Ирана по футболу покинут поле, если во время матча чемпионата мира с командой Египта будет проведена акция в поддержку ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

«Мы ясно сообщили Международной федерации футбола (ФИФА), что если наша делегация или игроки подвергнутся каким-либо политическим оскорблениям или неавторизованным лозунгам внутри стадиона, мы не будем колебаться с немедленным приказом команде покинуть поле и приостановить матч», — заявил министр спорта Ирана Ахмад Доньямали, комментарий которого приводит ТАСС со ссылкой на портал Pitch Wire.

По информации журналиста Микки Джуниора, аналогичный шаг предпримут и игроки сборной Египта.

Встреча третьего тура группового этапа между сборными Ирана и Египта пройдет утром 27 июня по московскому времени в Сиэтле.

Ранее стало известно, что ФИФА не стала отменять акцию перед матчем ЧМ-2026.