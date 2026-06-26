Сенегал — Ирак: Мане выйдет с первых минут, Кулибали и Джексон остались в запасе

Сборные Сенегала и Ирака объявили составы на матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2026.

Сенегал: Диав, Диатта, Ниакате, Сек, Якобс, И. Гуйе, Камара, Диарра, Мане, И. Сарр, Мбай.

Запасные: Диуф, М. Сарр, Кулибали, Менди, Диуф, Сисс, П. Сарр, Б. Ндиай, Диао, Дьенг, Джексон, Ш. Ндиай, И. Ндиай.

Ирак: Базиль, Хашим, Доски, Путрос, Сулака, Байеш, Икбал, Аль-Аммари, Аль-Ахмади, Ясим.

Запасные: Талиб, Хассан, Х. Али, Тахсин, Юнус, Макнази, Саадун, Якоб, Шер, Исмаэл, М. Али, Юсиф, Хуссейн, Фарджи.

После двух туров Сенегал занимает третье место в группе, Ирак идет на последнем, четвертом месте. Обе команды еще не набрали ни одного очка на турнире, африканцы идут выше благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей.

Матч Сенегал — Ирак пройдет в пятницу, 26 июля на стадионе «БМО Филд» в Торонто (Канада). Начало игры — в 22.00 (мск).