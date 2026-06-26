Расклады в группе G на ЧМ-2026: что нужно Египту, Ирану, Бельгии и Новой Зеландии для выхода в плей-офф

В ночь на субботу, 27 июня на ЧМ-2026 пройдут матчи третьего тура группы G: Египет — Иран, Новая Зеландия — Бельгия. Начало игр — в 6.00 по московскому времени.

Египет возглавляет таблицу с 4 очками, Иран с 2 очками идет на второй строчке, опережая Бельгию благодаря большему количеству забитых голов на турнире. Новая Зеландия занимает последнее, четвертое место с 1 очком.

— Египту достаточно ничьей с Ираном, чтобы выйти в 1/16 финала напрямую. Победа гарантирует египтянам первое место, а поражение может опустить на третью строчку — это случится, если Бельгия обыграет Новую Зеландию, после чего африканской сборной с 4 очками придется ждать общей таблицы третьих мест.

— Ирану победа над Египтом гарантирует прямую путевку в 1/16 финала. Первое место тоже возможно, если Бельгия не обыграет Новую Зеландию. Если Иран и Бельгия параллельно победят, то наберут по 5 очков при ничьей в личной встрече (0:0), после чего судьбу первого места решат общая разница и забитые мячи. Ничья с Египтом оставит Иран с 3 очками, для прямого выхода в таком случае будет нужно, чтобы Бельгия не выиграла у Новой Зеландии. Если Иран и Бельгия параллельно сыграют вничью, то у них будет равенство по очкам, личной встрече и общей разнице, после чего все решат забитые мячи — у иранцев сейчас на 1 гол больше, поэтому при ничьих с одинаковым счетом они останутся выше бельгийцев.

— Бельгии нужна победа над Новой Зеландией, чтобы выйти в 1/16 финала напрямую. Первое место возможно, если Египет не обыграет Иран — тогда бельгийцам нужно будет обходить одного из конкурентов по дополнительным показателям с учетом ничьих в личных встречах. Если Бельгия сыграет вничью, ей понадобится победа Египта над Ираном — и это принесет бельгийцам второе место с 3 очками. Если оба матча группы в 3-м туре закончатся вничью, то Бельгии надо забить минимум на 2 гола больше, чем Иран в параллельной игре, — и она станет второй. Любой команде рискованно рассчитывать выйти с третьего места с 3 очками, а тем более не стоит с 2 очками в случае поражения от новозеландцев.

— Новой Зеландии нужна только победа над Бельгией. Если Иран не обыграет Египет, этого хватит новозеландцам для прямого выхода в плей-офф. Если Иран победит, Новая Зеландия в случае своего выигрыша станет третьей с 4 очками — это сильная позиция в общей таблице. Ничья Новой Зеландии с Бельгией может сделать ее третьей при поражении Ирана от Египта с нужным совпадением дополнительных показателей, но 2 очка — слишком слабая позиция для претендента на 1/16 финала.

На кого могут выйти команды группы G

Победитель группы G сыграет с одной из третьих команд групп A, E, H, I или J.

Второе место группы G выходит на второе место группы D.

Третье место группы G, если пройдет дальше, может сыграть с победителем группы B или I.