Норвегия — Франция: Холанн, Эдегор начнут со скамейки запасных, Мбаппе, Дембеле и Олисе — в старте

Сборные Норвегии и Франции объявили стартовые состав перед матчем группового турнира чемпионата мира-2026. Игра начнется в 22.00 мск.

Норвегия: Селвик, Эурснес, Фальхенер, Остигор, Бьеркан, Торстведт, П. Берг, Осгор, Бобб, Скельдеруп, Ларсен.

Запасные: Нюлан, Тангвик, Хеггем, Лангас, Вольфе, Айер, С. Берг, Нуса, Педерсен, Рюэрсон, Серлот, Торсби, Хауге, Эдегор, Холанн.

Франция: Меньян, Кунде, Лакруа, Упамекано, Т. Эрнандес, Коне, Тчуамени, Олисе, Дуэ, Дембеле, Мбаппе.

Запасные: Риссер, Самба, Аклиуш, Барколя, Густо, Динь, Заир-Эмери, Канте, Конате, Матета, Рабьо, Салиба, Тюрам, Шерки, Л. Эрнандес.

У норвежцев 10 изменений в стартовом составе в сравнении с предыдущим матчем с Сенегалом (3:2).

Франция и Норвегия набрали по 6 очков и занимают первое и второе места в группе I. Сборные гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2026.