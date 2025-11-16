Футбол
Сегодня, 13:15

Гаттузо — о матче с Норвегией: «Выиграть со счетом 9:0 — это немыслимо, но никогда не говори никогда»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо рассказал об ожиданиях от матча против Норвегии в отборочном турнире ЧМ-2026.

Чтобы напрямую выйти на чемпионат мира, сборной Италии нужно выиграть с разницей в 9 мячей.

«9:0 — это немыслимо. В футболе никогда нельзя говорить «никогда», но мы должны смотреть на вещи реально. Мы готовимся к игре так же, как и к любой другой, мы будем играть с гордостью и осознанием того, что нам предстоит встретиться с командой, которая полгода назад доставила нам немало хлопот.

Если мы будем действовать с умом и не будем терять голову, то сможем сохранить последовательность в том, что мы делаем. Выиграть со счетом 9:0 очень, очень сложно, но никогда не говори «никогда», — цитирует Гаттузо Football Italia.

Италия дома сыграет с Норвегией в воскресенье, 16 ноября. Начало — в 22.45 по московскому времени.

Перед заключительным туром отборочного турнира итальянцы с 18 очками занимают второе место в группе I. Норвегия лидирует — 21 очко.

