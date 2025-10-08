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8 октября 2025, 13:00

Чемпионат мира-2026: где смотреть трансляции отборочного турнира в Азии

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Азии возобновится 8 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

В октябре возобновляется отборочный турнир чемпионата мира 2026 года в Азии. В четвертом раунде квалификации участвуют 6 команд из Азии — две группы по три команды. По итогам этого этапа лучшая команда из каждой группы получит путевку на финальный турнир, а сборные, занявшие вторые места, продолжат участие в отборе, перейдя в пятый раунд.

Матчи отборочного турнира в Азии в прямом эфире будет показывать онлайн-платформа «Okko».

Участники четвертого раунда отборочного турнира: Катар, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Ирак, Индонезия.

ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.

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