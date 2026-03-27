Швеция победила Украину и сыграет с Польшей в финале стыков ЧМ-2026

Сборная Швеции переиграла Украину в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира-2026 — 3:1. Игра проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Испании.

У шведской команды хет-триком отметился форвард лондонского «Арсенала» Виктор Дьекереш. Единственный мяч украинцев забил Матвей Пономаренко на 90-й минуте.

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26 марта, 22:45. Сьюдад де Валенсия (Валенсия)

За путевку на ЧМ-2026 шведы сыграют с командой Польши, которая обыграла Албанию, — 2:1.

На 42-й минуте форвард албанцев Арбер Ходжа открыл счет. Во втором тайме у поляков забили Роберт Левандовски и Петр Зелиньски.