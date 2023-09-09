Бразилия разгромила Боливию в отборе ЧМ-2026

Сборная Бразилии переиграла Боливию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 5:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпико до Пара» в Белене.

На 17-й минуте встречи бразильский нападающий Неймар не смог реализовать пенальти. В середине первого тайма бразильская команда все же открыла счет — гол забил Родригу.

Сразу после перерыва Рафинья удвоил преимущество бразильцев, а затем Родригу довел счет до крупного, оформив дубль. На 61-й минуте Неймар забил с игры и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. В концовке встречи он оформил дубль. Гол престижа на счету Виктора Абрего.

Сборная Бразилии вышла на первое место в турнирной таблице отбора в Южной Америке. Боливия — на предпоследней строчке.