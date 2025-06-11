Болельщики сборной Бразилии всем стадионом поздравили Анчелотти с днем рождения

Болельщики сборной Бразилии перед матчем против Парагвая в отборочном турнире чемпионата мира-2026 поздравили главного тренера команды Карло Анчелотти с днем рождения.

На центральной трибуне «Арены Коринтианс» в Сан-Паулу в виде мозаики были выложены слова «Parabеns, Carletto» (С наилучшими пожеланиями, Карлетто).

26 мая Анчелотти был представлен в качестве нового главного тренера сборной Бразилии. В первом матче при итальянском специалисте бразильцы сыграли вничью с Эквадором (0:0).