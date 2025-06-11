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11 июня 2025, 05:00

Аргентина в меньшинстве вырвала ничью в матче с Колумбией

Евгений Козинов
Корреспондент
Тиаго Альмада после гола.
Фото Reuters

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Колумбии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:1. Игра прошла на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

Колумбийский нападающий Луис Диас в середине первого тайма открыл счет. На 70-й минуте аргентинцы остались в меньшинстве, так как Энцо Фернандес получил красную карточку. Однако хозяевам удалось отыграться в меньшинстве — на 81-й минуте гол забил Тиаго Альмада.

Аргентинцы набрали 35 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице отбора в Южной Америке. Команда уже гарантировала себе выход в финальную стадию ЧМ-2026. Колумбийцы идут на 6-й строчке — 22 очка.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.
11 июня 2025, 03:00. ()
Аргентина
1:1
Колумбия
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