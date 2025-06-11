Аргентина в меньшинстве вырвала ничью в матче с Колумбией

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Колумбии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:1. Игра прошла на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

Колумбийский нападающий Луис Диас в середине первого тайма открыл счет. На 70-й минуте аргентинцы остались в меньшинстве, так как Энцо Фернандес получил красную карточку. Однако хозяевам удалось отыграться в меньшинстве — на 81-й минуте гол забил Тиаго Альмада.

Аргентинцы набрали 35 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице отбора в Южной Америке. Команда уже гарантировала себе выход в финальную стадию ЧМ-2026. Колумбийцы идут на 6-й строчке — 22 очка.