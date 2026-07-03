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Австралия — Египет: смотреть прямую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ по футболу

Австралия и Египет сыграют в матче 1/16 финала ЧМ 3 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мохамед Салах.
Фото Getty Images

Сборные Австралии и Египта встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в пятницу, 3 июля. Встреча пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 21:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Австралия
Египет

Игру Австралия — Египет будет транслировать телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Видео матча доступно в прямом эфире. Начало трансляции — в 20.30 мск.

Отслеживать ключевые события игры Австралия — Египет можно в матч-центре нашего сайта.

Австралия вышла в плей-офф со второго места в группе D, набрав 4 очка. Команда обыграла Турцию (2:0), уступила США (0:2), а в заключительном туре сыграла вничью с Парагваем — 0:0. Египет занял второе место в группе G: сыграл вничью с Бельгией (1:1), победил Новую Зеландию (3:1), а затем поделил очки с Ираном — 1:1.

Победитель матча Австралия — Египет в 1/8 финала сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.

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