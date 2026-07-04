Сборная Парагвая и сборная Франции сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 5 июля. Встреча, которая пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США), начнется в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

05 июля, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Отслеживать ключевые события игры Парагвай — Франция можно в матч-центре нашего сайта.

Трансляция встречи в прямом эфире пройдет на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 23.00 мск.

Парагвай в 1/16 финала обыграл Германию: основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти южноамериканская команда победила — 4:3. Франция в предыдущем раунде уверенно прошла Швецию — 3:0. Дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Брэдли Барколя.

Победитель матча Парагвай — Франция в 1/4 финала сыграет с победителем пары Канада — Марокко.

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