Австралия — Египет: Салах и Мармуш сыграют в старте в матче 1/16 финала ЧМ-2026
Стали известны стартовые составы на матч между сборными Австралии и Египта в 1/16 финала ЧМ-2026.
Игра пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало — в 21.00 по московскому времени.
Австралия: Бич, Бехич, Херрингтон, Суттар, Чиркати, Бос, Ирвайн, О'Нилл, Меткалф, Вольпато, Иранкунда.
Египет: Шобеир, Хафез, Рабиа, Ибрахим, Хани, Атея, Фати, Ашур, Зико, Салах, Мармуш.
Победитель матча в 1/8 финала сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.
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