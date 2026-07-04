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Сегодня, 22:36

Дрейк выиграл 1,41 доллара после победы Марокко над Канадой в 1/8 финала чемпионата мира

Сергей Филин

Канадский рэпер Дрейк поставил один доллар на победу сборной Марокко над Канадой в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года и заработал 41 цент.

4 июля африканская команда разгромила хозяев турнира со счетом 3:0.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
04 июля, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Канада
0:3
Марокко

«Выиграл в прошлый раз... Теперь попробую стратегию обратного проклятия», — написал Дрейк в соцсетях.

Ранее рэпер поставил 770 тысяч долларов на победу своих соотечественников в 1/16 финала ЧМ над сборной ЮАР и Канада победила со счетом 1:0.

Дрейк неоднократно проигрывал крупные суммы, делая ставки на исходы спортивных событий. В частности, он проиграл один миллион долларов, заключив пари на победу «Нью-Ингленда» в Супербоуле с коэффициентом 2,95. «Пэтриотс» проиграли «Сиэтлу» со счетом 13:29.

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