Колумбия — Гана: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу, видео онлайн
Колумбия и Гана встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в ночь на субботу, 4 июля. Игра пройдет на арене «Эрроухэд Стэдиум» в Канзас-Сити (США), стартовый свисток прозвучит в 4.30 по московскому времени. Матч Колумбия — Гана можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
Колумбия заняла первое место в группе К с семью очками, Гана — третье место в группе L с тремя очками. Победитель игры встретится в 1/8 финала со Швейцарией.
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