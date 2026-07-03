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Сегодня, 18:30

Колумбия — Гана: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу, видео онлайн

Колумбия и Гана будут играть в 1/16 финала чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Колумбия и Гана встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в ночь на субботу, 4 июля. Игра пройдет на арене «Эрроухэд Стэдиум» в Канзас-Сити (США), стартовый свисток прозвучит в 4.30 по московскому времени. Матч Колумбия — Гана можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Колумбия заняла первое место в группе К с семью очками, Гана — третье место в группе L с тремя очками. Победитель игры встретится в 1/8 финала со Швейцарией.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Колумбия — Гана можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
04 июля, 04:30. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Колумбия
Гана

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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