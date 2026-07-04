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Парагвай — Франция: видеотрансляция матча 1/8 финала ЧМ по футболу

Парагвай и Франция сыграют в матче 1/8 финала ЧМ-2026 5 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе и Дидье Дешам.
Фото Reuters

Сборные Парагвая и Франции сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 5 июля. Встреча пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
05 июля, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Парагвай
Франция

Прямой эфир матча Парагвай — Франция покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Онлайн-видеотрансляция начнется в 23.00 мск.

Парагвай в 1/16 финала обыграл Германию: основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти южноамериканская команда победила — 4:3. Франция в предыдущем раунде уверенно прошла Швецию — 3:0. Дубль оформил Килиан Мбаппе, еще один мяч забил Брэдли Барколя.

Победитель матча Парагвай — Франция в 1/4 финала сыграет с победителем пары Канада — Марокко.

Отслеживать ключевые события игры Парагвай — Франция можно в матч-центре нашего сайта.

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