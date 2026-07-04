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4 июля, 23:37

Сборная Марокко стала первой африканской командой, забившей 3 мяча в матче плей-офф ЧМ

Сергей Филин

Сборная Марокко — первая африканская национальная команда, которой удалось забить три гола в матче плей-офф чемпионатов мира, сообщает Opta.

4 июля Марокко обыграло Канаду в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 3:0.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
04 июля, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Канада
0:3
Марокко

Африканская сборная стала первым участником четвертьфинала турнира.

На следующей стадии команда сыграет с победителем матча Парагвай — Франция, который состоится в ночь с 4 на 5 июля и начнется в 00.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию поединка.

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